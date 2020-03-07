Умер один из близнецов-актеров, сыгравший в фильме «Няньки»

Голливудский актер Дэвид Пол скончался в возрасте 62 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал EOB.

Отмечается, что актер умер за двое суток до собственного дня рождения, 6 марта. Причины смерти неизвестны. Кончину брата подтвердил Питер Пол. Он отметил, что Дэвид умер во сне.

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Напомним, братья-близнецы Дэвид и Питер Полы ряда удачных работ в фильмах «Няньки», «Варвары», «Двойные неприятности». Пик их популярности пришелся на 80-е годы ХХ века.

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ФОТО: pixabay.com
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