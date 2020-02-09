Умер актер Кевин Конуэй из «Звездного пути»

Голливудский актер Кевин Конуэй скончался на 78 году жизни. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на менеджера артиста.

Кевин Конуэй умер 5 февраля, уточняет РИА Новости. Причины смерти не указаны.

Напомним, актерская карьера Конуэя началась в 24 года. Он сыграл в фильмах «13 дней», «Преодоление», «Бойня номер пять», «Простак» и сериалах «Звездный путь», «Тюрьма Оз», а также «Хорошая жена».

