Умер актер Кевин Конуэй из «Звездного пути»
9 февраля 202013:24
Голливудский актер Кевин Конуэй скончался на 78 году жизни. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на менеджера артиста.
Кевин Конуэй умер 5 февраля, уточняет РИА Новости. Причины смерти не указаны.
Напомним, актерская карьера Конуэя началась в 24 года. Он сыграл в фильмах «13 дней», «Преодоление», «Бойня номер пять», «Простак» и сериалах «Звездный путь», «Тюрьма Оз», а также «Хорошая жена».
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