Умер народный артист РСФСР и основатель ансамбля «Барокко» Игорь Попков
Народный артист РСФСР, музыкант и основатель ансамбля «Барокко» Игорь Попков скончался на 89-м году жизни, сообщили в Ярославском художественном музее.
Попков был выдающимся скрипачом, музыкантом-исследователем и знатоком русской и мировой музыкальной культуры. Он внес огромный вклад в возрождение забытых произведений и популяризацию барочной музыки Франции, Италии, Германии и Чехии.
В 1971 году ансамбль «Барокко» под руководством Попкова представил забытые произведения XVIII века.
Коллеги отмечают, что Попков с особым талантом делился знаниями о классической музыке, а его книги и лекции делали сложные музыкальные темы доступными и понятными, передает «Радиоточка НСН».
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