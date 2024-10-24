Умер сооснователь театра «Колесо» народный артист РФ Евгений Князев

Один из основателей тольяттинского драматического театра «Колесо» имени Глеба Дроздова, народный артист России Евгений Князев умер на 83-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Артист скончался 23 ноября, причина его смерти не уточняется.

«Приехав вместе с Глебом Борисовичем Дроздовым в далеком 1988 году, Евгений Иванович стоял у истоков создания первого профессионального драматического театра города Тольятти. На сцене театра "Колесо" он создал более 40 ролей», — отметили в пресс-службе.

В театре назвали смерть Князева невосполнимой утратой для театрального сообщества страны и региона.

Ранее стало известно, что в возрасте 67 лет умер актер театра и кино Сергей Белый, напоминает RT.

