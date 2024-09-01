Умер народный артист России Алексей Кудинович

Народный артист Алексей Кудинович умер на 74-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Малого театра в Telegram.

Скончался актер из «Мухтара» и «Чернобыля» Малявский

Кудинович умер 1 сентября. Причина смерти не названа.

Театр выразил соболезнования родным и близким актера. Информация о дате и месте прощания появится позже.

Кудинович родился 2 марта 1951 года. Окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

В Малом театре актер служил 50 лет. Он исполнил более 70 ролей, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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