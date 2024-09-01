Умер народный артист России Алексей Кудинович
1 сентября 202418:24
Народный артист Алексей Кудинович умер на 74-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Малого театра в Telegram.
Кудинович умер 1 сентября. Причина смерти не названа.
Театр выразил соболезнования родным и близким актера. Информация о дате и месте прощания появится позже.
Кудинович родился 2 марта 1951 года. Окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.
В Малом театре актер служил 50 лет. Он исполнил более 70 ролей, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru