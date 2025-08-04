Умер кинорежиссер Эльдар Шенгелая
Режиссер и сценарист, народный артист СССР Эльдар Шенгелая умер в Грузии на 93-м году жизни. Об этом сообщил Фонд Нато Вачнадзе.
«С сожалением сообщаем, что скончался Эльдар Шенгелая», - указали в организации.
Причины смерти не уточняются.
Эльдар Шенгелая родился в 1933 году в Тбилиси, в 1958-м окончил peжиcсеpcкий факультет ВГИКа и работал на киностудиях «Мосфильм» и «Грузия-фильм». В числе работ кинематографиста картины «Легенда о ледяном сердце», «Необыкновенная выставка», «Чудаки», «Голубые горы, или Неправдоподобная история», «Кресло».
Ранее в возрасте 70 лет умер режиссер Юрий Кара, пишет Ura.ru.
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