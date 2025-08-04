Умер кинорежиссер Эльдар Шенгелая

Режиссер и сценарист, народный артист СССР Эльдар Шенгелая умер в Грузии на 93-м году жизни. Об этом сообщил Фонд Нато Вачнадзе.

«С сожалением сообщаем, что скончался Эльдар Шенгелая», - указали в организации.

Причины смерти не уточняются.

Эльдар Шенгелая родился в 1933 году в Тбилиси, в 1958-м окончил peжиcсеpcкий факультет ВГИКа и работал на киностудиях «Мосфильм» и «Грузия-фильм». В числе работ кинематографиста картины «Легенда о ледяном сердце», «Необыкновенная выставка», «Чудаки», «Голубые горы, или Неправдоподобная история», «Кресло».

Ранее в возрасте 70 лет умер режиссер Юрий Кара, пишет Ura.ru.

