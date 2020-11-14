Умер народный артист Армен Джигарханян

Причина смерти актера не названа. Также пока не известны дата похорон и прощания с артистом, отмечает Ura.ru.

В июне Джигарханян был госпитализирован в одну из московских клиник, напоминает RT. Госпитализацию в кардиологическое отделение актеру рекомендовали медики. Некоторое время он находился в реанимации и был выписан, когда врачи оценили его состояние как удовлетворительное, отмечают «Известия».



Армен Джигарханян родился 3 октября в 1935 году в Ереване. Здесь после окончания Художественно-театрального института начал службу в Ереванском русском драматическом театре им. К.С. Станиславского.

Звездной ролью для него стал образ молодого физика Артема Манвеляна в картине «Здравствуй, это я!», в которой он снимался вместе с Маргаритой Тереховой в 1965 году. После этого он переехад в Москву по приглашению режиссера Анатолия Эфроса. В столице он выходил на сцену в Театре им. Ленинского Комсомола, 22 года играл в труппе Театра им. Маяковского. Его работы в спектаклях «Трамвай «Желание», «Бег», «Беседы с Сократом», «Кошка на раскаленной крыше» и других прославили артиста и стали классикой театрального искусства.

Имя Армена Джигарханяна вошло в Книгу рекордов Гиннеса по количеству сыгранных им ролей в кино. «Тегеран-43», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя», «Корона Российской империи» и многие другие любимы несколькими поколениями зрителей.

С 1996 года под руководством Армена Джигарханяна был создан Московский драматический театр. В последние годы он играл Сенеку в спектакле по пьесе Эдварда Радзинского «Театр времен Нерона и Сенеки», сообщается на сайте театра.

