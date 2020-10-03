Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем Армена Джигарханяна

Президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Актеру театра и кино исполнилось 85 лет.

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«Уважаемый Армен Борисович! Примите поздравления со знаменательной датой - 85-летним юбилеем», —говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил талант юбиляра, его неустанный творческий поиск и увлеченность любимым делом. По мнению Владимира Путина, именно эти качества помогают артисту реализовывать творческие замыслы и планы, пишет Газета.ru.

«Столь насыщенный профессиональный путь достоин глубокого, искреннего признания», — отметил Владимир Путин.

Президент России пожелал актеру здоровья, успехов и всего самого доброго.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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