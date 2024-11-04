Умер музыкант и продюсер Куинси Джонс
Американский музыкант, композитор и продюсер Куинси Джонс умер на 92-м году жизни. Об этом пишет Associated Press.
Как сообщил представитель музыканта Арнольд Робинсон, Джонс умер накануне вечером в Лос-Анджелесе в окружении близких.
Куинси Джонс родился в Чикаго, занимался музыкой и играл на трубе со времен учебы в начальной школе, а свою карьеру начал в 1950-х годах. Музыкант выступал с оркестром Лайонела Хэмптона, играл в коллективе Диззи Гиллеспи, после создал собственную группу Jones Boys.
В 1964 году Джонс стал вице-президентом лейбла Mercury Records, начал работать над музыкой для фильмов и в качестве аранжировщика работал с самыми знаменитыми артистами, в том числе Фрэнком Синатрой, Эллой Фитцджеральд, Диной Вашингтон. Позже Джонс создал свой лейбл звукозаписи Qwest Records и руководил вещательной компанией Qwest Broadcasting.
В качестве музыканта Куинси Джонс выпустил 27 студийных альбомов, написал более 80 саундтреков, всего за свою карьеру он получил 27 премий «Грэмми». Кроме того, музыкант известен как продюсер самого продаваемого альбома в истории музыки — пластинки «Thriller» певца Майкла Джексона.
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