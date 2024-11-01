Умер автор хита «Люди встречаются» поэт-песенник Олег Жуков
Композитор и поэт Олег Жуков умер в Белоруссии в возрасте 87 лет. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя Белорусского союза композиторов Елену Атрашкевич.
Причина смерти артиста не называется.
Олег Жуков родился в 1937 году в Днепропетровске, начал писать песни в школьные годы, профессионально занимался творчеством с 1967-го. Поэт-песенник написал более 300 композиций для российских и белорусских исполнителей. Жуков сотрудничал с Юрием Антоновым, Львом Лещенко, Ларисой Долиной, вокально-инструментальными ансамблями «Синяя птица», «Веселые ребята» и с другими артистами.
В числе хитов, автором которых был поэт-песенник, «Люди встречаются», «О добрых молодцах», «Ах, эта ночь!», «Я поеду в Париж», «Безнадежный случай», «Не гаснут костры», «Жизнь», «Любовь уходит, не прощаясь». Кроме того, Жуков написал гимны фестивалей «Славянский базар» и «Золотой шлягер», конкурса «Телевершина».
Ранее стало известно о смерти музыканта и композитора, экс-участника группы «Крематорий» Максима Гусельщикова, напоминает Ura.ru.
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