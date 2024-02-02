Оператор Павел Капинос умер в возрасте 48 лет

Ушел из жизни российский режиссер, сценарист и оператор Павел Капинос, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Анну Меликян, которая работала с ним над картиной «8».

Она подчеркнула, что одному из лучших операторов страны было всего 48 лет.

«Такая, конечно, хрупкая эта жизнь... И не подготовиться… И сказать нечего... Надо обязательно беречь друг друга…» – написала Меликян.

Капинос в качестве оператора снял фильмы: «Холостяки», «Духless 2», «Кухня. Последняя битва», «Мертвое озеро», «Отель Элеон», «Беспринципные», части франшизы «Последний богатырь» «Корень зла» и «Посланник Тьмы 2» и «Ждун».

