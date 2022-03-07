Дом моды Юдашкина прокомментировал отмену показа его дефиле в Париже

Российский художник-модельер Валентин Юдашкин был исключён из календаря Недели моды в Париже в связи с давлением украинских СМИ на Федерацию моды, сообщает РИА Новости.

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В Доме моды Валентина Юдашкина отметили, что об этом представителю бренда Valentin Yudashkin рассказал президент Федерации Ральф Толедано.

«Был официальный звонок... Толедано сообщил, что вынужден исключить Валентина Юдашкина... Это связано с давлением и большим количеством негативных комментариев со стороны украинских СМИ в сторону Федерации моды», - подчеркнули в Доме моды Валентина Юдашкина.

Ранее американская команда Haas решила разорвать контракт с российским пилотом чемпионата «Формула 1» Никитой Мазепиным, а также отказаться от сотрудничества с компанией «Уралкалий», которая была спонсором коллектива.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
ТЕГИ:УкраинаСМИПарижМода
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