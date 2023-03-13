Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Кэндзабуро Оэ

Японский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Кэндзабуро Оэ умер на 89-м году жизни. Об этом сообщило агентство Kyodo.

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Отмечается, что писатель скончался рано утром в пятницу, 3 марта. Похороны Кэндзабуро Оэ уже прошли, подчеркнуло агентство.

Так, писатель был удостоен награды в 1994 году за то, что он «с поэтической силой сотворил воображаемый мир, в котором реальность и миф, объединяясь, представляют тревожную картину сегодняшних человеческих невзгод». Сам писатель определял собственный литературный стиль как «гротесковый реализм», передает НСН.

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ТЕГИ:ЯпонияПисатели
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