Умер композитор Григорий Ауэрбах
Профессор ГИТИСа, член Союза композиторов Григорий Ауэрбах умер в возрасте 73 лет. Об этом говорится в сообщении учреждения.
«Григорий Ауэрбах был музыкальным руководителем мастерских на факультете эстрады... новых направлений сценических искусств и режиссерском факультете», — отметили в институте.
Профессор работал в ГИТИСе свыше 20 лет и преподавал на кафедре саунд-драмы.
Кроме того, композитор написал музыку для 80 театральных постановок, опер, мюзиклов, балетов, фильмов и сериалов. Как отметили в ГИТИСе, Ауэрбах «вдохновлял студентов, передавая им свои знания и любовь к музыке».
Ранее в США умер поэт-песенник Уиллбур Дженнингс, написавший композицию My Heart Will Go On — саундтрек к фильму «Титаник», напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru