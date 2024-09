Умер композитор Григорий Ауэрбах

Профессор ГИТИСа, член Союза композиторов Григорий Ауэрбах умер в возрасте 73 лет. Об этом говорится в сообщении учреждения.

«Григорий Ауэрбах был музыкальным руководителем мастерских на факультете эстрады... новых направлений сценических искусств и режиссерском факультете», — отметили в институте.

Профессор работал в ГИТИСе свыше 20 лет и преподавал на кафедре саунд-драмы.

Кроме того, композитор написал музыку для 80 театральных постановок, опер, мюзиклов, балетов, фильмов и сериалов. Как отметили в ГИТИСе, Ауэрбах «вдохновлял студентов, передавая им свои знания и любовь к музыке».

