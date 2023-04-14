Умер кинокритик Юрий Богомолов

Как отметил кинодеятель, его отец ушел из жизни рано утром 14 апреля, пишет RT.

Юрий Богомолов родился в 1937 году в Ленинграде. Кинокритик - выпускник киноведческого факультета ВГИКа (мастерская Александра Грошева). В разное время Богомолов заведовал отделом теории и истории в редакции журнала «Искусство кино», отделом культуры газеты «Известия», работал колумнистом в различных изданиях.

Ранее стало известно о смерти режиссера, сценариста Станислава Митина, ему было 72 года, напоминает РИА ФАН.

