Умер кинокритик Юрий Богомолов
Кинокритик и телевизионный обозреватель Юрий Богомолов умер на 87-м году жизни. Об этом сообщил в соцсетях его сын, режиссер Константин Богомолов.
Как отметил кинодеятель, его отец ушел из жизни рано утром 14 апреля, пишет RT.
Юрий Богомолов родился в 1937 году в Ленинграде. Кинокритик - выпускник киноведческого факультета ВГИКа (мастерская Александра Грошева). В разное время Богомолов заведовал отделом теории и истории в редакции журнала «Искусство кино», отделом культуры газеты «Известия», работал колумнистом в различных изданиях.
Ранее стало известно о смерти режиссера, сценариста Станислава Митина, ему было 72 года, напоминает РИА ФАН.
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