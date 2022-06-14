Умер кавээнщик и актер из «Даешь молодежь!» Халил Мусаев
Умер участник известной команды КВН «Махачкалинские бродяги», актер Халил Мусаев. Об этом в своем Telegram-канале написал дагестанский общественный деятель Шамиль Хадулаев.
Отмечается, что ранее артист был госпитализирован в больницу с инсультом. При этом подробности смерти кавээнщика не раскрываются.
12 июня коллега Мусаева Эльдар Иразиев рассказал, что актер попал в больницу.
«Ишемический инсульт, инфаркт мозга», - сообщил он на своей странице в соцсети, добавив, что недавно Мусаев уже перенес инсульт.
Халил Мусаев стал известен благодаря шоу «Даешь молодежь!» и «Горцы от ума». Он также сыграл роли в нескольких российских комедиях и сериалах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 797 / сут.
Умерли
380 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 324 / сут.
- Госдума ужесточила ответственность за повторные побои
- «Газпром» заявил о снижении прокачки по «Северному потоку»
- Макаревич сравнил встречу с фанатами в Израиле с адом
- Wildberries начал продавать товары бренда Zara
- Путин обсудит в Санкт-Петербурге вопросы развития автопрома
- Песков: Россия не будет исполнять решения ЕСПЧ по выплате компенсаций иноагентам
- Песков не заметил эмиграции из России миллионеров
- Умер кавээнщик и актер из «Даешь молодежь!» Халил Мусаев
- Зеленский заявил, что время играет на Россию, а не на Украину
- Во Франции назвали условие для вступления Украины в ЕC
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru