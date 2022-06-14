Умер кавээнщик и актер из «Даешь молодежь!» Халил Мусаев

Умер участник известной команды КВН «Махачкалинские бродяги», актер Халил Мусаев. Об этом в своем Telegram-канале написал дагестанский общественный деятель Шамиль Хадулаев.

Отмечается, что ранее артист был госпитализирован в больницу с инсультом. При этом подробности смерти кавээнщика не раскрываются.

12 июня коллега Мусаева Эльдар Иразиев рассказал, что актер попал в больницу.

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«Ишемический инсульт, инфаркт мозга», - сообщил он на своей странице в соцсети, добавив, что недавно Мусаев уже перенес инсульт.

Халил Мусаев стал известен благодаря шоу «Даешь молодежь!» и «Горцы от ума». Он также сыграл роли в нескольких российских комедиях и сериалах.

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