Умер кавээнщик и актер из «Даешь молодежь!» Халил Мусаев

«Ишемический инсульт, инфаркт мозга», - сообщил он на своей странице в соцсети, добавив, что недавно Мусаев уже перенес инсульт.

Халил Мусаев стал известен благодаря шоу «Даешь молодежь!» и «Горцы от ума». Он также сыграл роли в нескольких российских комедиях и сериалах.