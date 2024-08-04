Умер известный по фильмам «Рэмбо» и «Рокки» художник-гример Леонард Энгельман
4 августа 202421:16
Американский художник-гример Леонард Энгельман умер на 84-м году жизни, сообщило издание Deadline со ссылкой на его коллег.
Энгельман умер 1 августа в госпитале в Лос-Анджелесе. Причина смерти не раскрывается.
Художник участвовал в работе над более 80 проектами. В их числе - фильмы «Рокки», «Рэмбо» и другие известные картины.
На протяжении 30 лет Энгельман был личным гримером певицы и актрисы Шер.
Ранее стало известно о смерти в возрасте 33 лет певца и театрального актера Тимура Шивырева, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru