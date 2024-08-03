Умер актер сериала «Кухня» Вячеслав Гилинов

Актер Вячеслав Гилинов умер в возрасте 91 года. Об этом сообщил Московский драматический театр имени Н. В. Гоголя.

«Ушел из жизни заслуженный артист России, актер Театра Гоголя Вячеслав Львович Гилинов. Вячеслав Львович служил в театре с 1961 года», — говорится в сообщении в Telegram-канале учреждения.

Причина смерти артиста не уточняется. Театр выразил соболезнования близким Гилинова.

Актер родился в 1933 году, в 1961-м окончил Театральное училище имени Б. Щукина и присоединился к труппе Театра Гоголя. Гилинов также снимался в кино, с конца 1960-х он появлялся на экранах в фильмах-спектаклях и сериалах, в том числе «Остановка по требованию», «Моя прекрасная няня», «Кухня».

Ранее стало известно о смерти актера и певца Тимура Шивырева, ему было 33 года.

