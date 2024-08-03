Умер актер сериала «Кухня» Вячеслав Гилинов
Актер Вячеслав Гилинов умер в возрасте 91 года. Об этом сообщил Московский драматический театр имени Н. В. Гоголя.
«Ушел из жизни заслуженный артист России, актер Театра Гоголя Вячеслав Львович Гилинов. Вячеслав Львович служил в театре с 1961 года», — говорится в сообщении в Telegram-канале учреждения.
Причина смерти артиста не уточняется. Театр выразил соболезнования близким Гилинова.
Актер родился в 1933 году, в 1961-м окончил Театральное училище имени Б. Щукина и присоединился к труппе Театра Гоголя. Гилинов также снимался в кино, с конца 1960-х он появлялся на экранах в фильмах-спектаклях и сериалах, в том числе «Остановка по требованию», «Моя прекрасная няня», «Кухня».
Ранее стало известно о смерти актера и певца Тимура Шивырева, ему было 33 года.
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