Умер исполнитель песни «Городские цветы» Виталий Белоножко

Народный артист Украины, певец Виталий Белоножко умер на 71-м году жизни. Об этом сообщили в Бурынском городском совете Сумской области.

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«Ушел из жизни наш земляк, непревзойденный певец Виталий Васильевич Белоножко», — указано в сообщении горсовета в соцсетях.

Белоножко работал солистом украинского Гостелерадио с 1981 года, певец начал карьеру с исполнения известных произведений композитора Максима Дунаевского «Все пройдет» и «Городские цветы». В 1999 году вместе с супругой, народной артисткой Украины Светланой Белоножко, исполнитель основал международный фестиваль семейного творчества «Мелодия двух сердец», отмечает телеканал «360». Белоножко выступал в концертных радио- и телепрограммах, преподавал эстрадное пение в Киевском национальном университете культуры и искусств.

Ранее стало известно о смерти композитора и музыковеда Виктора Екимовского, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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