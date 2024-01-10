Умер исполнитель песни «Городские цветы» Виталий Белоножко

«Ушел из жизни наш земляк, непревзойденный певец Виталий Васильевич Белоножко», — указано в сообщении горсовета в соцсетях.

Белоножко работал солистом украинского Гостелерадио с 1981 года, певец начал карьеру с исполнения известных произведений композитора Максима Дунаевского «Все пройдет» и «Городские цветы». В 1999 году вместе с супругой, народной артисткой Украины Светланой Белоножко, исполнитель основал международный фестиваль семейного творчества «Мелодия двух сердец», отмечает телеканал «360». Белоножко выступал в концертных радио- и телепрограммах, преподавал эстрадное пение в Киевском национальном университете культуры и искусств.

Ранее стало известно о смерти композитора и музыковеда Виктора Екимовского, напоминает RT.

