Актер Калюжный ушел в армию
27 мая 202508:48
Российский актер Глеб Калюжный прибыл на призывной пункт в Москве, откуда отправится на срочную службу.
В беседе с корреспондентами «Известий» артист рассказал, что надеется в армии обрести новые навыки и друзей.
Калюжный подчеркнул, что поддерживает связь с российскими военными, с которыми познакомился во время съемок фильма «Малыш». Эти контакты, по его словам, помогают ему лучше понимать предстоящие испытания.
В марте в отношении Калюжного возбудили уголовное дело об уклонении от службы в армии, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru