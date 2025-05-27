Актер Калюжный ушел в армию

В беседе с корреспондентами «Известий» артист рассказал, что надеется в армии обрести новые навыки и друзей.

Калюжный подчеркнул, что поддерживает связь с российскими военными, с которыми познакомился во время съемок фильма «Малыш». Эти контакты, по его словам, помогают ему лучше понимать предстоящие испытания.

В марте в отношении Калюжного возбудили уголовное дело об уклонении от службы в армии, напоминает RT.

