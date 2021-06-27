Умер худрук театра «Сопричастность» Игорь Сиренко

«[Игорь Михайлович] ушел из жизни 25 июня 2021 года», - говорится в официальном сообщении.

Игорь Сиренко родился 8 декабря 1940 года в Мариуполе. Он получил образование в Московском цирковом училище по специальности «клоун у ковра», а затем – в Театральном училище им. Б. В. Щукина. В Театре им. В. Маяковского Сиренко служил 16 лет и сыграл за это время 30 ролей. В течение четырех лет возглавлял Театр им. А. С. Пушкина, будучи его директором, затем перешел на режиссерскую работу в Театре им. Н. В. Гоголя и позже избран коллективом на должность директора. С 1990 года Сиренко руководил Московским драматическим театром «Сопричастность».

