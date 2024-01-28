Умер худрук театра Комиссаржевской Виктор Новиков

Новиков умер 28 января в своем доме. Ему было 80 лет.

Театральный деятель родился в городе Пугачеве Саратовской области. В 1966 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

С 1998 по 2008 годы Новиков был секретарем Союза театральных деятелей России.

Ранее украинский актер и сценарист Евгений Хаит скончался на 62-м году жизни. Артист умер от остановки сердца, отмечает «Радиоточка НСН».

