ГИТИС: Умер критик и драматург Валерий Семеновский

Кроме того, в учреждении напомнили, что Семеновский был создателем и главным редактором театрального журнала «Московский наблюдатель». В 1990-е годы издание собрало «почти всех мэтров» отечественной театральной критики и театроведения, в то же время журнал публиковал первые статьи молодых экспертов.

Валерий Семеновский родился в 1952 году. За свою карьеру критик поработал в журналах «Театр», «Московский наблюдатель», «Разгуляй», написал ряд пьес для музыкального и драматического театра. Семеновский также был лауреатом премий имени Александра Кугеля и «Театральный роман».

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