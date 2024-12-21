Умер худрук Чувашского драматического театра Валерий Яковлев
Бессменный художественный руководитель Чувашского государственного академического драматического театра им. К.В. Иванова, народный артист СССР Валерий Яковлев умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
Как отметил руководитель республики, Яковлев внес неоценимый вклад в развитие ее культуры.
«Его талант, энергия и безграничная преданность театру оставили неизгладимый след в сердцах всех, кто имел счастье работать с ним и быть его зрителем. Он умел вдохновлять актеров и создавать атмосферу, в которой рождались настоящие шедевры... Валерий Николаевич был не только талантливым артистом, режиссером и художественным руководителем, но и настоящим отцом для театра», — написал Николаев в своем Telegram-канале.
Глава Чувашии назвал артиста человеком, который «верил в силу театра и его способность менять жизни».
Ранее на 79-м году жизни умер актер, каскадер и постановщик трюков Александр Пестов.
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