Умер художник мультфильма «Третья планета» Дмитрий Куликов

«Все, кто знал, уважал и любил Дмитрия Ивановича Куликова, скорбят о невосполнимой потере талантливого художника, светлого человека. Союз кинематографистов России выражает соболезнования родным и близким»,— подчеркнули в сообщении.

Куликов работал на студии «Союзмультфильм» с 1974 года. Художник также сотрудничал с зарубежными анимационными студиями Прибалтики и Франции.

