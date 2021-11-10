Умер художник мультфильма «Третья планета» Дмитрий Куликов
Советский художник-аниматор Дмитрий Куликов скончался на 76 году жизни. Об этом сообщили в Союзе Кинематографистов России.
Дмитрий Куликов рисовал героев мультфильмов «Тайна Третьей Планеты», «про Сидорова Вову», «Лиса Патрикеевна». Также он создавал карикатуры и картины.
«Все, кто знал, уважал и любил Дмитрия Ивановича Куликова, скорбят о невосполнимой потере талантливого художника, светлого человека. Союз кинематографистов России выражает соболезнования родным и близким»,— подчеркнули в сообщении.
Куликов работал на студии «Союзмультфильм» с 1974 года. Художник также сотрудничал с зарубежными анимационными студиями Прибалтики и Франции.
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