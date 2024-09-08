Умер художественный руководитель театра «Ангажемент» Леонид Окунев

Основатель и художественный руководитель тюменского театра «Ангажемент» Леонид Окунев умер в возрасте 75 лет. Об этом площадка сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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Причина смерти не названа. Информацию о дате и месте прощания объявят позже.

В театре отметили, что Окунев вдохновлял коллектив и был настоящим наставником и учителем.

Актер родился в Тюмени в 1949 году. Окончил Тюменский государственный институт искусств и культуры. Служил в местном драматическом театре. В 1993 году основал молодежный театр «Ангажемент», отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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