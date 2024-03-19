Умер главный дирижер Владимирского Губернаторского симфонического оркестра
Главный дирижер Владимирского Губернаторского симфонического оркестра, заслуженный артист России Артем Маркин умер на 55-м году жизни. Об этом сообщил глава Владимирской области Александр Авдеев.
Как отметил губернатор, Маркин в течение нескольких лет боролся с тяжелой болезнью, однако трудился до последнего дня.
«Артем Маркин – пример творца, полностью и без остатка посвятившего себя служению искусству. В 1998 году... он создал и возглавил Владимирский Губернаторский симфонический оркестр, став самым молодым в новой России главным дирижером и организатором собственного коллектива», — написал Авдеев в своем Telegram-канале.
Кроме того, губернатор напомнил, что дирижер был в том числе одним из авторов проекта «Музыкальная экспедиция». Авдеев выразил соболезнования близким Маркина.
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