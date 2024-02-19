Умер дирижер театра имени Сац Леопольд Гершкович
19 февраля 202415:27
Скончался Заслуженный артист России, дирижер Детского Музыкального театра имени Наталии Сац Леопольд Гершкович. Ему было 88 лет, сообщил театр в соцсетях.
Гершкович работал в театре Наталии Сац с 1967 года до настоящего времени. Пригласила музыканта сама основательница театра.
Гершкович работал над спектаклями «Женитьба», «Мадам Баттерфлай», «Евгений Онегин», «Лебединое озеро», «Жар-птица», «Щелкунчик», «Синяя птица» и многими другими.
Прощание с дирижером состоится в театре Сац в среду, 21 февраля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru