Умер дирижер театра имени Сац Леопольд Гершкович

Скончался Заслуженный артист России, дирижер Детского Музыкального театра имени Наталии Сац Леопольд Гершкович. Ему было 88 лет, сообщил театр в соцсетях.

Гершкович работал в театре Наталии Сац с 1967 года до настоящего времени. Пригласила музыканта сама основательница театра.

Фотограф Дмитрий Марков умер на 42-м году жизни

Гершкович работал над спектаклями «Женитьба», «Мадам Баттерфлай», «Евгений Онегин», «Лебединое озеро», «Жар-птица», «Щелкунчик», «Синяя птица» и многими другими.

Прощание с дирижером состоится в театре Сац в среду, 21 февраля.


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ФОТО: РИА Новости
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