Умер гитарист группы «Танцы Минус» Антон Хабибуллин

Гитарист рок-группы «Танцы минус» Антон Хабибуллин умер в возрасте 44 лет. Об этом сообщил основатель коллектива Вячеслав Петкун.

В США умер автор музыки к сериалу «Твин Пикс» Анджело Бадаламенти

«Да, умер. В больнице, вчера вечером, в Москве, в реанимации», — рассказал музыкант в беседе с ТАСС.

Петкун уточнил, что гитарист ушел из жизни после операции.

Хабибуллин присоединился к группе «Танцы минус» в 2006 году. Гитарист также работал с группами «Моральный Кодекс», «СБПЧ», музыкантом Павлом Артемьевым.

Ранее стало известно, что в возрасте 85 лет умер американский композитор, автор музыки к культовому сериалу «Твин Пикс» Анджело Бадаламенти, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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