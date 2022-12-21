Умер гитарист группы «Танцы Минус» Антон Хабибуллин
Гитарист рок-группы «Танцы минус» Антон Хабибуллин умер в возрасте 44 лет. Об этом сообщил основатель коллектива Вячеслав Петкун.
«Да, умер. В больнице, вчера вечером, в Москве, в реанимации», — рассказал музыкант в беседе с ТАСС.
Петкун уточнил, что гитарист ушел из жизни после операции.
Хабибуллин присоединился к группе «Танцы минус» в 2006 году. Гитарист также работал с группами «Моральный Кодекс», «СБПЧ», музыкантом Павлом Артемьевым.
Ранее стало известно, что в возрасте 85 лет умер американский композитор, автор музыки к культовому сериалу «Твин Пикс» Анджело Бадаламенти, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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