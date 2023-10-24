Умер гитарист британской группы Massive Attack Анджело Брускини
24 октября 202315:35
Британская трип-хоп группа Massive Attack в своих соцсетях сообщила о смерти гитариста коллектива Анджело Брускини.
По их словам, у музыканта, который скончался на 45-м году жизни, был диагностирован рак лёгких.
«Опустошены... Такой блестящий эксцентричный талант. Невозможно полностью оценить его вклад. Вечная память Анджело», - заявили участники Massive Attack.
Ранее 16 октября на 89-м году жизни умер композитор, народный артист России Геннадий Гладков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru