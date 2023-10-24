Умер гитарист британской группы Massive Attack Анджело Брускини

Британская трип-хоп группа Massive Attack в своих соцсетях сообщила о смерти гитариста коллектива Анджело Брускини.

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По их словам, у музыканта, который скончался на 45-м году жизни, был диагностирован рак лёгких.

«Опустошены... Такой блестящий эксцентричный талант. Невозможно полностью оценить его вклад. Вечная память Анджело», - заявили участники Massive Attack.

Ранее 16 октября на 89-м году жизни умер композитор, народный артист России Геннадий Гладков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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