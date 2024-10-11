Умер финский композитор и дирижер Сегерстам
Финский дирижер и композитор Лейф Сегерстам умер на 81-м году жизни. Об этом сообщил портал SlippeDisk со ссылкой на заявление сына музыканта.
Отмечается, что Сегерстам ушел из жизни 9 октября.
«По последним подсчетам, он написал 371 симфонию, но лишь немногие из них были исполнены», — пишет портал.
Лейф Сегерстам родился в 1944 году в Финляндии, получил музыкальное образование в Нью-Йорке, в разные годы работал в Финской национальной опере, Королевской опере в Стокгольме, Симфоническом оркестре Венского радио, Датском национальном и Хельсинкском оркестрах. В 1997-2013 год музыкант преподавал дирижирование в финской Академии Сибелиуса. Кроме того, с 2017 года Сегерстам сотрудничал с Санкт-Петербургским государственным академическим симфоническим оркестром.
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