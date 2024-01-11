Умер фантаст Николай Романецкий
Писатель-фантаст, лауреат АБС-премии (премии братьев Стругацких) Николай Романецкий умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщили в союзе писателей Санкт-Петербурга.
«Ушел из жизни наш коллега, писатель-фантаст ... переводчик, член семинара Бориса Стругацкого, ответственный секретарь АБС-премии, ответственный секретарь литературного журнала фантастики "Полдень ХХI век" Николай Михайлович Романецкий», – указали в объединении.
Писатель ушел из жизни 10 января. Дату и место прощания с Романецким объявят позже.
Николай Романецкий родился в Новгородской области, окончил Ленинградский политехнический институт по специальности «инженер-металлург», работал на «Балтийском заводе». Первым опубликованным произведением писателя стала повесть «Третье имя» (1987 год). После 1989 года Романецкий работал редактором и переводчиком. Писатель выпускал свои произведения под несколькими псевдонимами, в том числе Николай Романов и Син Стэнеймор, и известен как автор цикла «У мертвых Кудесников длинные руки».
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