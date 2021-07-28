Умер басист рок-группы ZZ Top Дасти Хилл

Один из основателей американской рок-группы ZZ Top, басист Дасти Хилл умер в возрасте 72 лет. Сообщение об этом опубликовано на официальной странице группы в Facebook.

Согласно сообщению, Хилл скончался во сне у себя дома в Хьюстоне (Техас).

В составе группы также находятся гитарист и вокалист Билли Гиббонс и барабанщик Фрэнк Бирдом. Сообщение о кончине Хилла подписано ими обоими.

Группа была создана в конце 1960-х. Продолжит ли группа свою деятельность после смерти Хилла в сообщении не уточняется.



