Умер джазовый пианист и композитор Вячеслав Горский
Джазовый пианист, композитор Вячеслав Горский умер на 69-м году жизни. Об этом сообщил сын музыканта Игорь Горский.
Отмечается, что Горский-старший скончался в среду.
«Это произошло в больнице, куда он попал с переломом ноги. Операция прошла успешно, и восстановление шло полным ходом. Но тут развилась пневмония. Вчера ночью Вячеслав попал в реанимацию. Спасти его не удалось», — написал Игорь Горский на странице отца в Facebook.
Сын музыканта добавил, что из-за пандемии мероприятия в память о Вячеславе Горском проведут, «как только будет просвет в ситуации с COVID».
Вячеслав Горский родился в Москве. Пианист стал известен как музыкальный руководитель джаз-рок ансамбля «Арсенал», с которым работал в 1977-1982 годах. В 1982 году Горский создал группу «Квадро», в составе которой играли Виктор Зинчук, Дмитрий Четвергов, Анатолий Куликов, Алексей Лебедев и другие музыканты.
Горский также написал музыку к нескольким теле- и кинофильмам, сочинил рок-оперы «Блуждающие звезды», «Синяя борода» и детский мюзикл «Джангл-шоу».
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