Умер бывший скрипач «Крематория» Максим Гусельщиков

Музыкант, бывший участник группы «Крематорий» Максим Гусельщиков умер в возрасте 58 лет. Об этом говорится в сообщении коллектива в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что Гусельщиков скончался 30 октября в индийском Ришикеше.

«Ушел из жизни музыкант и композитор Макс Гусельщиков - скрипач группы с 2008 по 2011 и с 2012 по 2022 годы. У Макса остановилось сердце...» — сообщила группа.

Максим Гусельщиков родился в 1966 году в Алма-Ате, окончил местное музыкальное училище по классу скрипки, в 1990-х годах переехал в Москву. Музыкант сотрудничал с шансонье Михаилом Кругом, актером Никитой Джигурдой, группой «Юта» и другими артистами.

Ранее стало известно о смерти скрипача-виртуоза, заслуженного артиста России Алексея Дулькевича, ему был 71 год.

