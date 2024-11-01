Умер бывший скрипач «Крематория» Максим Гусельщиков
Музыкант, бывший участник группы «Крематорий» Максим Гусельщиков умер в возрасте 58 лет. Об этом говорится в сообщении коллектива в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что Гусельщиков скончался 30 октября в индийском Ришикеше.
«Ушел из жизни музыкант и композитор Макс Гусельщиков - скрипач группы с 2008 по 2011 и с 2012 по 2022 годы. У Макса остановилось сердце...» — сообщила группа.
Максим Гусельщиков родился в 1966 году в Алма-Ате, окончил местное музыкальное училище по классу скрипки, в 1990-х годах переехал в Москву. Музыкант сотрудничал с шансонье Михаилом Кругом, актером Никитой Джигурдой, группой «Юта» и другими артистами.
Ранее стало известно о смерти скрипача-виртуоза, заслуженного артиста России Алексея Дулькевича, ему был 71 год.
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