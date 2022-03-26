Умер барабанщик Foo Fighters Хокинс

«Семья Foo Fighters опустошена трагичной и преждевременной смертью нашего любимого Тэйлора Хокинса. Его музыкальный дух и заразительный смех будут жить с нами вечно. Наши сердца с его женой, детьми и семьей», — говорится в обращении группы в Twitter.

Причина смерти Хокинса не уточняется. По данным СМИ, тело музыканта обнаружили в номере отеля в Боготе, где Foo Fighters должны были выступить 25 марта.

Тейлор Хокинс родился 17 февраля 1972 года в Форт-Уэрте, штат Техас. Музыкант присоединился к Foo Fighters в 1997 году. В 2005 году Хокинс был признан лучшим рок-барабанщиком по версии британского журнала Rhythm.

