Умер автор песни «Non, je ne regrette rien» композитор Шарль Дюмон

Певец и композитор Шарль Дюмон умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на близких артиста.

Отмечается, что Дюмон скончался в своем доме после продолжительной болезни.

Шарль Дюмон родился в 1929 году во французском Каоре. До 1960-х годов композитор писал песни для различных исполнителей, в том числе Далиды, Глории Лассо, Тино Росси. В 1960-м песни Дюмона «Non, je ne regrette rien» и «Mon Dieu» исполнила французская певица Эдит Пиаф. Всего композитор написал для артистки более 40 произведений.

Позже Дюмон работал с певицей и актрисой Барбарой Стрейзанд. Кроме того, в 1970-х годах композитор начал сольную карьеру в качестве исполнителя.

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