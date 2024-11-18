Умер автор песни «Non, je ne regrette rien» композитор Шарль Дюмон
Певец и композитор Шарль Дюмон умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на близких артиста.
Отмечается, что Дюмон скончался в своем доме после продолжительной болезни.
Шарль Дюмон родился в 1929 году во французском Каоре. До 1960-х годов композитор писал песни для различных исполнителей, в том числе Далиды, Глории Лассо, Тино Росси. В 1960-м песни Дюмона «Non, je ne regrette rien» и «Mon Dieu» исполнила французская певица Эдит Пиаф. Всего композитор написал для артистки более 40 произведений.
Позже Дюмон работал с певицей и актрисой Барбарой Стрейзанд. Кроме того, в 1970-х годах композитор начал сольную карьеру в качестве исполнителя.
Ранее стало известно о смерти поэта и барда, соавтора текста песни «Александра» из фильма «Москва слезам не верит» Дмитрия Сухарева.
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