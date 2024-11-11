Умер автор песни из «Москва слезам не верит» Дмитрий Сухарев

Российский поэт и бард Дмитрий Сухарев, известный как соавтор текста песни «Александра» из культового фильма «Москва слезам не верит», скончался на 95-м году жизни, сообщил поэт Александр Правиков в социальных сетях.

Правиков выразил соболезнования и отметил значимость творчества Сухарева, который оставил заметный след в музыкальной культуре, написав многие любимые стихи и песни.