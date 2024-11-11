Умер автор песни из «Москва слезам не верит» Дмитрий Сухарев

Российский поэт и бард Дмитрий Сухарев, известный как соавтор текста песни «Александра» из культового фильма «Москва слезам не верит», скончался на 95-м году жизни, сообщил поэт Александр Правиков в социальных сетях.

Правиков выразил соболезнования и отметил значимость творчества Сухарева, который оставил заметный след в музыкальной культуре, написав многие любимые стихи и песни.

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Сообщение о смерти Дмитрия Сухарева также было размещено на странице дуэта композиторов Татьяны и Сергея Никитиных.

Песня «Александра», написанная в 1979 году в соавторстве с композитором Сергеем Никитиным, стала частью титров фильма «Москва слезам не верит». Сам Сухарев рассказывал, что расширенную версию композиции, состоящую из трех куплетов, в его отсутствие срочно подготовил их общий друг Юрий Визбор, ставший соавтором песни, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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