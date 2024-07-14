Умер американский видеохудожник Билл Виола

Художник умер у себя дома в Калифорнии. Причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера.

Виола начал экспериментировать с возможностями видеокамеры в 1970-е годы. Он создал более 150 произведений. В основу его работ легли сюжеты из христианского мистицизма, буддизма и исламского суфизма.

В мае 2024 года в возрасте 42 лет умер художник Валерий Чтак (Валерий Учанов). Незадолго до смерти у него выявили онкологическое заболевание, отмечает «Радиоточка НСН».

