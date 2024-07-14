Умер американский видеохудожник Билл Виола

Работавший в жанре видеоарт американский художник Билл Виола умер на 74-м году жизни, сообщила газета The New York Times.

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Художник умер у себя дома в Калифорнии. Причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера.

Виола начал экспериментировать с возможностями видеокамеры в 1970-е годы. Он создал более 150 произведений. В основу его работ легли сюжеты из христианского мистицизма, буддизма и исламского суфизма.

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ФОТО: РИА Новости
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