Умер американский видеохудожник Билл Виола
Работавший в жанре видеоарт американский художник Билл Виола умер на 74-м году жизни, сообщила газета The New York Times.
Художник умер у себя дома в Калифорнии. Причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера.
Виола начал экспериментировать с возможностями видеокамеры в 1970-е годы. Он создал более 150 произведений. В основу его работ легли сюжеты из христианского мистицизма, буддизма и исламского суфизма.
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