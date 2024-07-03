Умер американский сценарист и режиссер Роберт Таун

Американский сценарист и режиссер, лауреат премии «Оскар» Роберт Таун скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщило издание Variety.

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В материале уточняется, что Таун умер 1 июля в своем доме в Лос-Анджелесе. Он работал над сценариями к культовым фильмам «Миссия: невыполнима» (1996) и «Миссия: невыполнима 2» (2000).

В 1970-х годах Таун был признан одним из лучших сценаристов Голливуда. Он также принимал участие в создании таких фильмов, как «Бонни и Клайд» (1967), «Грейстоук: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян» (1984), а за сценарий к фильму «Китайский квартал» (1974) Таун получил премию «Оскар», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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