Режиссер Стахелски анонсировал съёмки нового «Горца»

По его словам, работа над фильмом начнётся в январе в Шотландии.

«Скоро я отправлюсь туда для разведки», - отметил режиссёр.

Оригинальный «Горец», рассказывавший историю бессмертного Коннора Маклауда, вышел в 1986 году. Главную роль в нём исполнил Кристофер Ламберт, сыгравший и в трёх последующих фильмах. В новом «Горце» главная роль досталась звезде «Ведьмака» и исполнителю роли Супермена Генри Кавиллу.

Ранее председатель Motion Picture Group Джо Дрейк заявил о начале работы над боевиком «Джон Уик 5». По его словам, процесс пока находится на ранней стадии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».