Режиссер Стахелски анонсировал съёмки нового «Горца»
Режиссёр фильмов о наёмном убийце Джоне Уике Чад Стахелски в интервью изданию Collider заявил, что в 2025 году стартует съёмочный процесс перезапуска фильма «Горец».
По его словам, работа над фильмом начнётся в январе в Шотландии.
«Скоро я отправлюсь туда для разведки», - отметил режиссёр.
Оригинальный «Горец», рассказывавший историю бессмертного Коннора Маклауда, вышел в 1986 году. Главную роль в нём исполнил Кристофер Ламберт, сыгравший и в трёх последующих фильмах. В новом «Горце» главная роль досталась звезде «Ведьмака» и исполнителю роли Супермена Генри Кавиллу.
Ранее председатель Motion Picture Group Джо Дрейк заявил о начале работы над боевиком «Джон Уик 5». По его словам, процесс пока находится на ранней стадии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru