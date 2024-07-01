Режиссер Стахелски анонсировал съёмки нового «Горца»

Режиссёр фильмов о наёмном убийце Джоне Уике Чад Стахелски в интервью изданию Collider заявил, что в 2025 году стартует съёмочный процесс перезапуска фильма «Горец».

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По его словам, работа над фильмом начнётся в январе в Шотландии.

«Скоро я отправлюсь туда для разведки», - отметил режиссёр.

Оригинальный «Горец», рассказывавший историю бессмертного Коннора Маклауда, вышел в 1986 году. Главную роль в нём исполнил Кристофер Ламберт, сыгравший и в трёх последующих фильмах. В новом «Горце» главная роль досталась звезде «Ведьмака» и исполнителю роли Супермена Генри Кавиллу.

Ранее председатель Motion Picture Group Джо Дрейк заявил о начале работы над боевиком «Джон Уик 5». По его словам, процесс пока находится на ранней стадии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Фото Москвы Moscow-Live.ru
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