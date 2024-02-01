Умер американский актер театра и кино Хинтон Баттл
Американский актер Хинтон Баттл умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщила в соцсетях коллега артиста Дебби Аллен.
Баттл ушел из жизни 30 января.
«Сегодня я отдаю дань уважения Хинтону Баттлу, моему дорогому другу, который ... покинул нас, чтобы танцевать и петь в ансамбле Бога», — написала Аллен.
Хинтон Баттл известен по роли Страшилы в бродвейском мюзикле «Волшебник» (The Wiz) — интерпретации сказки «Удивительный волшебник из страны Оз», созданной на основе афроамериканской культуры с участием только темнокожих артистов. За работу на Бродвее актер получил три премии «Тони».
Кроме того, Баттл снимался в кино и сериалах, в частности, он участвовал в проектах «Баффи - истребительница вампиров», «Прикосновение ангела», «Подмена», «Квантовый скачок».
Ранее стало известно о смерти советского и украинского актера Анатолия Дриженко, напоминает телеканал «360». Артисту, известному по роли в сериале «Ликвидация», было 82 года, пишет RT.
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