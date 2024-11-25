Умер американский актер Майкл Виллелла
25 ноября 202411:42
Американский актер Майкл Виллелла умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщила в соцсетях дочь артиста Хлоя Виллелла.
По ее словам, Виллелла провел последний месяц в больнице и скончался в минувшую субботу из-за обострения хронических заболеваний.
Майкл Виллелла начал кинокарьеру в 1982 году, снявшись в фильме «Кошмар на улице Вязов». Также актер известен по ролям в картинах «Любовные письма», «Готэм», «Дикая орхидея».
Ранее в возрасте 97 лет умер актер из «Кошмара на улице Вязов» Юрген Торман, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru