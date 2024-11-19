Умер актер из сериала «Ходячие мертвецы» Пол Тил
Американский актер Пол Тил умер в возрасте 35 лет. Об этом сообщила в соцсетях партнерша артиста Эмилия Торелло.
«Самый вдумчивый, вдохновляющий, целеустремленный, дисциплинированный, любящий мужчина ушел из жизни», — поделилась Торелло.
В беседе с TMZ девушка уточнила, что Тил боролся с раком поджелудочной железы четвертой стадии. Актер скончался 15 ноября в больнице в городе Роли.
Пол Тил снимался в сериалах «Холм одного дерева», «Хорошее поведение», «Внешние отмели». Также актер известен по ролям в проектах «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» и «Лестница».
Ранее на 91-м году жизни умер британский актер Тимоти Уэст, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Траты россиян на подготовку автомобиля к зиме выросли на 16%
- Роспотребнадзор: Заболеваемость COVID-19 выросла на 21,6% за неделю
- Генассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с ОДКБ
- Губернатор Приморья: Поток туристов из Китая на Дальний Восток вырос вдвое
- ФСБ задержала двух подозреваемых в подрыве машины военного в Севастополе
- Умер актер из сериала «Ходячие мертвецы» Пол Тил
- Россияне в октябре потратили рекордную сумму на новые автомобили
- СМИ: Макрон пригласит Трампа и Маска на саммит по ИИ в Париж
- Россиян предупредили о подорожании аренды квартир до 25% в 2025 году
- Над Брянской и Белгородской областями уничтожили 13 дронов ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru