Умер актер из сериала «Ходячие мертвецы» Пол Тил

Американский актер Пол Тил умер в возрасте 35 лет. Об этом сообщила в соцсетях партнерша артиста Эмилия Торелло.

«Самый вдумчивый, вдохновляющий, целеустремленный, дисциплинированный, любящий мужчина ушел из жизни», — поделилась Торелло.

В беседе с TMZ девушка уточнила, что Тил боролся с раком поджелудочной железы четвертой стадии. Актер скончался 15 ноября в больнице в городе Роли.

Пол Тил снимался в сериалах «Холм одного дерева», «Хорошее поведение», «Внешние отмели». Также актер известен по ролям в проектах «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» и «Лестница».

Ранее на 91-м году жизни умер британский актер Тимоти Уэст, напоминает Ura.ru.

