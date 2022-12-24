Умер Александр Пономаренко из дуэта близнецов-пародистов

«Это правда, но я сейчас не в том состоянии, чтобы рассказать об обстоятельствах», — цитирует его РИА Новости.

Ранее российский телеведущий Андрей Малахов написал в своем Telegram-канале, что Пономаренко умер из-за онкологии. По его словам, еще месяц назад артист участвовал в съемках программы.

Пародийный дуэт братьев Пономаренко стал известен после участия в программе «Кривое зеркало» и в пародийном шоу «Повтори!».

Ранее стало известно о смерти создателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



