Умер Александр Пономаренко из дуэта близнецов-пародистов
Юморист Александр Пономаренко умер в возрасте 55 лет, сообщил РИА Новости его брат-близнец Валерий.
«Это правда, но я сейчас не в том состоянии, чтобы рассказать об обстоятельствах», — цитирует его РИА Новости.
Ранее российский телеведущий Андрей Малахов написал в своем Telegram-канале, что Пономаренко умер из-за онкологии. По его словам, еще месяц назад артист участвовал в съемках программы.
Пародийный дуэт братьев Пономаренко стал известен после участия в программе «Кривое зеркало» и в пародийном шоу «Повтори!».
Ранее стало известно о смерти создателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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