Умер Александр Пономаренко из дуэта близнецов-пародистов

Юморист Александр Пономаренко умер в возрасте 55 лет, сообщил РИА Новости его брат-близнец Валерий.

Брат Моисеева: директор певца был заинтересован в его смерти

«Это правда, но я сейчас не в том состоянии, чтобы рассказать об обстоятельствах», — цитирует его РИА Новости.

Ранее российский телеведущий Андрей Малахов написал в своем Telegram-канале, что Пономаренко умер из-за онкологии. По его словам, еще месяц назад артист участвовал в съемках программы.

Пародийный дуэт братьев Пономаренко стал известен после участия в программе «Кривое зеркало» и в пародийном шоу «Повтори!».

Ранее стало известно о смерти создателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОнкологияюморСмерть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры