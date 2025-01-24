Умер актер Владимир Фоменко
Актер Владимир Фоменко, известный ролями в Театре на Таганке и Московском театре юного зрителя, скончался в Москве в возрасте 84 лет. Об этом порталу «Кино-Театр» сообщил его сын Георгий.
Фоменко умер 22 января от отека легких.
Актер родился 11 сентября 1940 года. В 1965 году он окончил ГИТИС и с того времени работал в известных театрах, в том числе в Театре на Таганке, а позже в Московском ТЮЗе в 1970-х годах.
Помимо театральной карьеры, Фоменко также снялся в шести фильмах, среди которых «Теплое место», «Том Кенти» и «Тайна предков», передает «Радиоточка НСН».
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