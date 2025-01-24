Умер актер Владимир Фоменко

Актер Владимир Фоменко, известный ролями в Театре на Таганке и Московском театре юного зрителя, скончался в Москве в возрасте 84 лет. Об этом порталу «Кино-Театр» сообщил его сын Георгий.

Фоменко умер 22 января от отека легких.

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Актер родился 11 сентября 1940 года. В 1965 году он окончил ГИТИС и с того времени работал в известных театрах, в том числе в Театре на Таганке, а позже в Московском ТЮЗе в 1970-х годах.

Помимо театральной карьеры, Фоменко также снялся в шести фильмах, среди которых «Теплое место», «Том Кенти» и «Тайна предков», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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