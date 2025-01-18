Актер Эдуард Колбанов умер в 55 лет

На 56-м году жизни скончался актер Балаковского ТЮЗа Эдуард Колбанов, сообщается в некрологе.

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Известно, что артист умер 14 января, 17 января состоялись похороны. Колбанов сильно болел.

За свою карьеру Колбанов успел поработать в Шадринском театре, в Армавирском театре драмы и комедии и Балаковском ТЮЗе.

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ФОТО: РИА Новости
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