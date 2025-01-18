Актер Эдуард Колбанов умер в 55 лет
18 января 202515:41
На 56-м году жизни скончался актер Балаковского ТЮЗа Эдуард Колбанов, сообщается в некрологе.
Известно, что артист умер 14 января, 17 января состоялись похороны. Колбанов сильно болел.
За свою карьеру Колбанов успел поработать в Шадринском театре, в Армавирском театре драмы и комедии и Балаковском ТЮЗе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru