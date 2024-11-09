Умер актер Тони Тодд

Американский актер Тони Тодд умер на 70-м году жизни. Об этом пишет Deadline, ссылаясь на представителя артиста.

По данным портала, Тодд скончался 6 ноября в своем доме в Лос-Анджелесе. Причины смерти актера не уточняются.

Тони Тодд родился в 1954 году в Вашингтоне, его актерская карьера началась в 1980-х. Артист был наиболее известен по ролям в фильмах ужасов, в том числе «Ночь живых мертвецов», «Кэндимэн», «Пункт назначения». Кроме того, Тодд снялся в сериалах «Секретные материалы», «Флэш», «Ривердейл».

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