Умер актер из «Спасателей Малибу» Майкл Ньюман

Актер Майкл Ньюман умер в США на 69-м году жизни. Об этом пишет The New York Post.

По данным издания, Ньюман скончался 20 октября. Актер умер от «сердечных осложнений» в окружении своих близких. Известно, что с 2006 года Ньюман боролся с болезнью Паркинсона.

Майкл Ньюман стал известен после выхода сериала «Спасатели Малибу», где он появился в роли главного спасателя. Актер — единственный участник проекта, который был настоящим спасателем: мужчина работал штатным пожарным и продолжал заниматься этим делом даже после съемок. Кроме того, Ньюман принимал участие в проектах «Ночи Малибу» и «Спасатели Малибу: Белый гром в Глейшер-Бэй».

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