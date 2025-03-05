СМИ: В Москве нашли мертвым актера Александра Милокостого
Актера Александра Милокостого обнаружили мертвым в Москве. Об этом пишет MK.ru.
По данным издания, полиция получила сообщение о пропаже Милокостого. Позже правоохранители вскрыли квартиру артиста на Севастопольском проспекте в столице, где и обнаружили тело.
По предварительным данным, труп пролежал в помещении десять дней. Следов насильственной смерти 68-летнего артиста обнаружено не было.
Александр Милокостый родился в 1956 году в Москве. Актер окончил Театральное училище имени Щукина, служил в Московском областном театре драмы им. Островского, однако в 1989 году оставил актерскую профессию. В разное время Милокостый занимался инвестициями, бизнесом, проживал в Кракове и работал заведующим хозяйством в Генеральном консульстве РФ. Артист был наиболее известен по роли Юры Львова в фильме «Адъютант его превосходительства».
Ранее на 74-м году жизни умер режиссер, актер и педагог Михаил Мокеев, пишет «Свободная пресса».
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